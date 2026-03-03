En ce moment

Un vaste chantier routier pour désenclaver le nord de l’île

3 mars 2026 La Rédaction À la une, Société 0

Au nord de Ngazidja, les engins ont pris position et les premiers coups de pelle annoncent un chantier attendu depuis des années. La réhabilitation de la route reliant Bahani à Shezani, financée par la Banque africaine de développement, est désormais effective. En parallèle, le gouvernement a lancé la seconde phase du projet : la remise en état de l’axe Shezani–Mitsamihuli–Galawa, long de dix kilomètres.

Dotée d’un budget de 2,5 milliards de francs comoriens sur fonds propres de l’État, cette tranche est confiée à l’entreprise chinoise WITEC pour une durée de dix mois, de février à décembre 2026. Les travaux topographiques ont débuté dès le mois de février afin d’accélérer l’exécution du chantier.

Pour Mohamed Ali, habitant du nord, cette route représente une véritable opportunité économique. « Nous pourrons enfin acheminer et écouler nos produits locaux », se réjouit-il.

Présent lors du lancement officiel, le ministre de l’Aménagement du territoire, Chekidine Said Madi, a insisté sur la durabilité des infrastructures et appelé à un suivi rigoureux. Le préfet Mchangama Abbas a annoncé un dispositif sécuritaire pour garantir le bon déroulement des travaux. Quant au gouverneur Mze Mohamed Ibrahim, il voit dans ce projet un signal fort pour le développement durable de toute l’île.


IBM

En 2016, une maman a déposé une importante quantité d’or à La Meck Moroni en garantie d’un prêt. Après avoir intégralement remboursé ce prêt, l’or aurait dû lui être restitué, mais il a été volé. L’institution a reconnu sa responsabilité, mais depuis, elle garde un silence troublant. Aucun geste de réparation n’a été fait. Méfiez-vous : cette structure n’est pas digne de confiance.

