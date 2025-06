Un tournant historique: 53 pays africains exonérés de droits de douane en Chine

Lors de l’ouverture solennelle de la quatrième exposition économique et commerciale Chine-Afrique, Pékin a pris une décision majeure : la suppression prochaine des droits de douane sur les exportations en provenance de 53 pays africains. Une annonce forte, porteuse d’espoir pour le continent, et qui marque une nouvelle étape dans la consolidation du partenariat sino-africain.

Jusqu’à présent, seuls les 33 pays africains les moins avancés bénéficiaient de cette exemption. Désormais, cette mesure s’étend également aux économies à revenu intermédiaire. Une évolution saluée par de nombreux observateurs, tant elle témoigne de la volonté de la Chine de faire évoluer sa relation avec l’Afrique vers plus d’équité et de réciprocité.

Un nouveau souffle pour les économies africaines

L’un des objectifs affichés par Pékin est clair : dynamiser les exportations africaines en leur offrant un accès facilité au vaste marché chinois. Pour des puissances économiques comme le Nigeria, l’Afrique du Sud, le Maroc, le Kenya ou encore l’Égypte, cette suppression des barrières tarifaires pourrait se traduire par une augmentation rapide des volumes exportés vers la Chine, avec des retombées économiques positives en termes d’emploi, de croissance et de diversification.

Ce geste intervient dans un contexte où le déséquilibre commercial entre les deux partenaires est patent. En 2024, la Chine enregistrait un excédent commercial de 62 milliards de dollars avec l’Afrique. En ouvrant davantage son marché aux produits africains, Pékin ne fait pas que corriger une anomalie : elle envoie un signal fort de solidarité et de respect envers ses partenaires du Sud.

Un partenariat gagnant-gagnant

Cette initiative s’inscrit dans une dynamique géopolitique plus large. Depuis deux décennies, la Chine a consolidé sa place de premier partenaire commercial, investisseur et créancier du continent. Avec cette nouvelle mesure, elle franchit une étape supplémentaire dans la construction d’une « communauté de destin Chine-Afrique », concept cher au président Xi Jinping.

Au-delà de la seule suppression des droits de douane, un nouveau pacte économique est en gestation. Il devrait comporter des mesures concrètes pour faciliter les échanges, tant commerciaux qu’humains, notamment en matière de logistique, de visa, de formation et de transfert de technologies.

Une décision saluée et porteuse d’avenir

Cette ouverture douanière est perçue par de nombreux dirigeants africains comme une opportunité historique. Elle offre un levier inédit pour valoriser les productions locales, renforcer les chaînes de valeur africaines et s’inscrire davantage dans le commerce international à des conditions plus justes.

La Chine ne se contente plus d’être un partenaire économique : elle se positionne désormais comme un allié stratégique dans la quête de développement du continent africain. Cette mesure douanière, bien qu’attendant encore une date d’entrée en vigueur, pourrait bien marquer un tournant décisif dans la relation sino-africaine.

Un vent nouveau souffle sur les relations Chine-Afrique. Et cette fois, il semble porter les aspirations africaines vers un avenir plus équilibré et solidaire.

Misbah Said