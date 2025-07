Un stage sur la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme lancé à Moroni

Un stage de formation de cinq jours consacré à la lutte contre le financement du terrorisme et le blanchiment d’argent s’est ouvert ce lundi à Moroni, capitale de l’Union des Comores. Organisé par la Coalition Islamique Militaire Contre le Terrorisme, cet événement réunit plusieurs ministres, hauts responsables civils et militaires, ainsi que des acteurs clés de la régulation financière, de la justice, du secteur privé et du monde associatif.

Intitulé « Lutte contre le financement du terrorisme et le blanchiment d’argent – Niveau fondamental », ce stage vise à renforcer les capacités des institutions nationales à détecter et prévenir les crimes financiers. Il s’inscrit dans l’initiative stratégique « Formation » de la Coalition, qui entend appuyer les États membres dans la mise en œuvre de systèmes efficaces pour contrer ces menaces.

Dans son discours leurs , le ministre de l’intérieur et le directeur de cabinet à La Défense , ont souligné l’importance d’une réponse coordonnée face à l’évolution constante des pratiques de blanchiment d’argent. Ils ont insisté sur la nécessité de mieux comprendre les obligations juridiques et réglementaires en vigueur, tout en encourageant la transparence et la culture de conformité dans les institutions.

Les sessions abordent plusieurs axes : le cadre juridique international et national, les outils technologiques pour l’analyse des données financières, les schémas de détection des activités suspectes, ou encore les mécanismes de coopération régionale et internationale. Une attention particulière est également portée aux stratégies de prévention, au rôle des médias dans la sensibilisation et à la mise en place de programmes de formation durables.



