Un officier de la police en prison depuis les événements de Mbeni

Cet agent de la police nationale croupit en prison (sans jugement) depuis les événements de Mbeni. Comme beaucoup d’autres Comoriens, ce natif de Heroumbili Hamahamet a naturellement pris part au mawlid auquel il était invité.

Se trouvant au « mauvais endroit » au mauvais moment, Mohamed Abdou Mdroizi a été arrêté par la gendarmerie qui l’ont malmené et séquestré depuis ce jour là. Ni son état de santé très dégradé, ni son statut de policier, ni les processions de son village, n’appellent à la moindre compassion des autorités, notamment le ministre de la justice Djae Ahamada Chanfi .

