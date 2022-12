Il s’appelle Nassurdine Youssouf Mbechezi. C’est un très jeune dynamique. C’est l’un des armateurs du pays.

En effet, sa compagnie maritime » Capitain Nas Marine Sarlu » qui facilite depuis quelques années déjà les échanges commerciaux entre l’Union des Comores, la Tanzanie et Madagascar vient de se parer d’un tout nouveau bateau d’une capacité à hauteur de 800 tonnes. Le bateau est arrivé ce matin au port de Moroni.

Ce « Captain Nas2 » fera l’affaire dans un pays où on importe énormément et le manque de tel bateau de cette capacité était ressenti surtout au moment de la flambée du Coronavirus où les frontières ont été toutes fermées.

Please follow and like us: