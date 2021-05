Mayotte: Un kwassa kwassa a fait naufrage ce lundi avec 25 personnes à bord

Une embarcation type kwassa kwassa a fait naufrage ce lundi au large de Mayotte. Le kwassa kwassa en provenance de l’île d’Anjouan avait transporté 25 personnes à destination de Mayotte mais il a fait naufrage et le bilan est lourd.

Sur les 25 passagers du kwassa, 3 personnes sont décédées et les corps ont été repêchés et sont actuellement à la morgue du Centre hospitalier de Mayotte à Mamoudzou. 6 personnes sont portées disparues et seulement 16 personnes ont pu être sauvées.