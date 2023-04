Un jeune père de famille dévoile les conséquences sombres des opérations Wuambushu

Récemment, un média français a interviewé un jeune père de famille comorien qui a partagé avec une grande lucidité les conséquences potentiellement désastreuses des opérations de délogement et d’expulsion des populations. Ce père, craignant pour son avenir et celui de sa famille, déclare qu’en cas d’expulsion, il serait contraint de se cacher dans la forêt pour survivre.

Il souligne que face à cette situation précaire, des personnes délogées pourraient être tentées de se tourner vers des actes de délinquance, tels que cambriolages et dégradations de biens, pour subvenir à leurs besoins. Il redoute que cette situation ne rappelle les tragiques événements de Madagascar où de nombreux Comoriens furent massacrés.

Ce père de famille propose des solutions pour prévenir ces conséquences néfastes. Il suggère la construction de logements sociaux et d’équipements culturels, comme des Maisons des Jeunes et de la Culture (MJC), pour pacifier ces lieux et offrir un meilleur avenir aux populations concernées.

Toutefois, il admet que certaines personnes seront renvoyées, mais beaucoup d’autres ne pourront pas être expulsées. Il évoque notamment le cas de ses enfants nés en France, qui refusent de partir aux Comores. Il craint que si lui-même est expulsé et que ses enfants se retrouvent seuls, ils sombrent dans la délinquance et nuisent à la société.

Ce témoignage poignant met en lumière la complexité et les conséquences potentiellement dramatiques des opérations de délogement et d’expulsion. Il appelle à une réflexion approfondie et à des solutions adaptées pour éviter que ces situations ne dégénèrent et ne provoquent de nouvelles tragédies.

Antuf chaharane