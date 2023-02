Un jeune homme a été battu à mort, enveloppé dans un sac poubelle et abandonné à Vouvouni par l’Escadron du régime d’AZALI Assoumani, président de l’Union Africaine. Ce triste événement souligne le dysfonctionnement de l’armée qui devrait protéger la population mais qui, dans ce cas, a commis un acte criminel. Les autorités doivent prendre des mesures pour garantir la sécurité des citoyens et traduire en justice les auteurs de ce meurtre horrible. Nous exprimons nos sincères condoléances à la famille et aux amis de la victime, et nous espérons que justice sera rendue pour ce tragique incident.

Source fcbk fm