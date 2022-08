Un jeune garçon de 14 ans tue un autre en lui lançant un noix de coco sur la tête

C’est une tragédie, une dispute qui a malheureusement mené à la mort. Les événements se sont déroulés à Bandracouni Anjouan.

Un jeune garçon a commis l’irréparable. Selon la famille de la victime, le défunt a été envoyé par sa famille pour aller acheter du riz et c’est là où il rencontre son « tueur » en cours de route. Et les deux jeunes garçons se sont embrouillés sur la route et actuellement on ne connaît pas la raison.

Sans trop réfléchir, le jeune garçon de 14 ans a lancé un des noix de cocos qu’il avait sur lui au niveau du crâne de sa victime. Celui-ci tombe directement par terre et inconscient.

Aussitôt prévenue, la police s’est rendue sur les lieux et a arrêté le présumé coupable ainsi que sa mère.

Quant à la victime, elle est tout de suite transférée à l’hôpital le plus proche pour en fin etre transférée à Bambao.

Là-bas il reprend connaissance pour quelques minutes et juste après il rend l’âme.