Accident à l’aéroport de Moheli : Le Fokker-50 de R Komor fait plusieurs blessés et Azali n’était pas à bord

Ce matin, l’aéroport de Moheli a été le théâtre d’un événement dramatique alors que le Fokker-50 de la compagnie R Komor a fait une sortie de piste spectaculaire lors du décollage. Selon des témoins oculaires, les ailes de l’avion se seraient brisées, entraînant plusieurs blessés parmi les passagers.

Heureusement, le président Azali n’était pas à bord de l’avion au moment de l’accident. Azali voyage souvent entre îles. Cependant, les conséquences auraient pu être bien plus graves si tel avait été le cas.

Les premières informations suggèrent que l’état de la piste pourrait être la cause principale de cet accident. Il est à noter que l’avion avait récemment effectué des vols au Kenya et en Tanzanie sans aucun incident, soulevant ainsi des questions sur les conditions de sécurité à Moheli et Anjouan, où l’état des pistes est connu pour être déplorable.

