Un jeune Comorien s’est lancé dans la fabrication de cookies et c’est un succès

Dans le paysage entrepreneurial des Comores, un nom commence à se démarquer : Samir Youssouf, natif de Pomoni, Anjouan. Après avoir obtenu son Master 2 en Marketing, Samir a enrichi ses compétences en suivant des formations spécialisées dans le domaine agro-alimentaire.

Aujourd’hui, ce jeune homme intelligent, courageux et motivé a pris une décision audacieuse : lancer sa propre entreprise. Son projet ? La production et la vente de délicieux biscuits, qu’il a baptisés affectueusement « cookies », à Moroni Oasis.

Pour Samir, entreprendre n’est pas seulement une opportunité de succès personnel, mais aussi un moyen de contribuer au développement de son pays. Il croit fermement en l’importance de soutenir les initiatives locales et en la capacité des Comoriens à créer des produits de qualité. « Produit pour nous et par nous », déclare-t-il avec passion, incitant ses compatriotes à soutenir les entreprises locales et à consommer les produits de leur propre terre.

IBM