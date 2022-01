Un jeune comorien a soutenu son Master 2 en droit pénal à l’institut Supérieur de Droit à Paris.

Il s’appelle Ahmed MOUS-ANBOU, il vient d’itsandra Mdjini . Ce jeune homme de 24 ans vient d’avoir son Master 2 en droit pénal aujourd’hui à Paris au 16ème arrondissement.

Mous comme on l’appelle souvent est un jeune ambitieux, dynamique et courageux. Il n’a jamais baissé les bras malgré les difficultés rencontrés tout au long de sa formation en France. Mais il a réussi à les affronter. “C’était très difficile pour moi mais j’ai réussi à relever ce défi. C’est pour cela que je tenais à remercier tout d’abord le bon Dieu qui m’a donné cette chance d’être avec vous en ce moment. Ensuite remercier toute ma famille et mes amis qui n’ont jamais cessé de m’encourager. Enfin mes professeurs et surtout mon encadreur, lui qui m’a énormément aidé et conseillé. Je suis très reconnaissant envers lui.

Pour rappel, Mous-anbou a eu sa licence d’abord à l’Université des Comores avant de partir en France poursuivre son Master.

Que dire de ceux qui disent que le niveau de l’enseignement à l’Université des Comores est faible?