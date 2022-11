Un homme d’affaires comorien est retrouvé mort, pendu à son domicile

Un homme est retrouvé mort le matin du mardi 08 novembre 2022 à Ongoju. Le corps est découvert suspendu dans les toilettes de la maison conjugale. La piste d’un suicide par pendaison est privilégiée par les enquêteurs.

D’après une source de la localité quelques heures avant le drame, Abdou hadhroimi, la cinquantaine, était passé le matin avec son épouse à l’institution financière MECK-Ongoju.

Rentré en premier à la maison, il s’y serait enfermé à double tour, selon notre informateur.

Sa femme arrive plus tard et ne peut pénétrer

dans la maison. Connaissant son époux dépressif, elle appelle du renfort pour forcer les portes. À la suite de quoi son corps est découvert inanimé dans les toilettes, une corde au tour du coup, les pieds dans le vide. Par terre, un bloc note et le téléphone du regretté. Le décès de ce dernier est confirmé par un médecin dépêché surplace, a-t-on appris.

DES DIFFICULTÉS FINANCIÈRES EN CAUSE ?

Abdou Hadhroimi était un homme d’affaires de la région de Nyumakélé, Anjouan. Après la terrible nouvelle est tombée, les rumeurs n’ont pas tarder à se propager. L’ on raconte que le regretté était criblé de dettes. Ce qui l’aurait conduit à mettre fin à ses jours.

<< Il y a 3 mois, il se présente au microfinance dit SANDUK, nous disant qu’il a été victime d’arnaque sur les réseaux sociaux d’une cinquantaine de millions de francs comoriens. Se disant désespéré, il venait donc nous voir pour une solution afin de relancer ses activités commerciale>> confit Saïndou Chibako maire de la commune de Ongoju. Avant d’ajouter que l’intéressé est revenu leur informer qu’il allait vendre un terrain avant de revenir pour le prêt.

Le défunt est enterré enfin de journée à Ongoju, dans le Nyumakélé, laissant derrière lui 3 femmes et des enfants. Avec sa disparition, la région perd un grand opérateur économique.

Dhoulkarnaine Youssouf.

