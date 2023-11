Les gendarmes et policiers des trois îles s’apprêtent à recevoir une formation essentielle sur les techniques d’identification criminelle, une initiative cruciale visant à renforcer leurs compétences dans la lutte contre la criminalité. Cette formation, d’une durée d’une semaine, se déroulera à la salle de conférence de la gendarmerie nationale et sera dispensée par l’adjudant Tognet MARC de la brigade de recherches de Mayotte.

L’importance de cette formation ne saurait être surestimée, car elle vise à combler un vide préoccupant en matière de compétences dans la résolution des crimes. Il est indéniable que de nombreux cas restent non résolus en raison de l’absence de gendarmes formés et compétents dans la recherche d’indices et l’utilisation des moyens scientifiques tels que les empreintes digitales et les traces ADN.

Le besoin d’une telle formation est particulièrement aigu, car elle permettra aux forces de l’ordre de maîtriser des techniques d’investigation avancées, améliorant ainsi leur capacité à résoudre des affaires criminelles complexes. L’adjudant Tognet MARC, fort de son expérience au sein de la brigade de recherches de Mayotte, formera les gendarmes comoriens mais rien ne dit que les gendarmes pourront réellement suivre puisque certains n’ont pas un niveau d’études supérieures.

La formation couvrira divers aspects des techniques d’identification criminelle, y compris la collecte, la préservation et l’analyse des preuves, ainsi que l’utilisation des technologies modernes pour identifier les criminels. Les participants apprendront à exploiter pleinement les ressources telles que les bases de données d’empreintes digitales et de profils ADN, des outils essentiels dans la lutte contre le crime.

Misbah Said