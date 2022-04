Un français aurait traité de “singes” ses élèves à l’école française aux Comores

C’est une information révélée par les administrateurs de la page Facebook bogo-city de Moroni. Un professeur d’histoire géographie aurait eu des propos racistes. Il aurait traité ses élèves de singes en plein cours.

“C’est la question que se posent certains parents d’élèves depuis que la direction de l’établissement refuse de sanctionner un enseignant d’histoire géographie qui a proféré des propos racistes à l’encontre de ses élèves. Le plus étonnant c’est le silence des Comoriens qui siègent au conseil d’administration de l’école. Ils acceptent que leurs enfants soient traités de “singes” et autres qualificatifs dégradants sans émettre la moindre protestation. Ce professeur, fort de l’impunité dont il bénéficie de la part de ses supérieurs hiérarchiques, continue de traumatiser ces petits par cette attitude désinvolte, discriminatoire et raciste”.Un parent d’élève .