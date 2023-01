Un enfant âgé de 13 ans a été emporté par une vague, mercredi aux alentours de 16 heures, près de l’Alliance Française de Moroni. Il était en train de prendre un goûter avec des camarades de son âge lorsqu’il s’est trop rapproché de la mer. Les plongeurs de Extra Plongée sont intervenus mais ils n’ont pu récupérer que le corps sans vie de l’enfant. La tempête tropicale CHESENO qui sévit actuellement dans le canal de Mozambique a fortement agité les eaux ces derniers jours, rendant la navigation très dangereuse. La garde-côte Comorienne avait d’ailleurs averti les Kwassas et les pêcheurs de ne pas prendre le large.

Please follow and like us: