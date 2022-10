Un commissaire de police originaire de Mbéni tabassé par l’armée

Le Commissaire Hafidhou a reçu une matraque dans la tête. İl a été malmené et torturé par l’armée. Embarqué par force dans le camion, il a dû lutter, étant un soldat, mais en vain.

İl a pu contacter ses officiers supérieurs à Moroni, qui l’ont ensuite intervenu pour qu’il soit libéré. İl a été relâché au quartier korosso, et a marché à pied jusqu’à Bambadjani où il est actuellement aux urgences de l’hôpital pour des soins.

Dans le camion où il était embarqué, ils y’avaient entres autres, Saïd Hassane, Mmadina Yousouf, Ali trois papa Nisse, Djounaid Duka, Eldjawuni etc, tous allongés ventralement à l’intérieur du camion.

Please follow and like us: