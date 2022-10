Une femme a accouché et a jeté le bébé dans un fossé plus particulièrement à M’romaji.

Fraîchement accouchée, la petite fille a été jeté par sa mère dans ce fossé utilisé autrefois pour douche.

C’est une femme au nom de Hafsoiti qui aurait entendu les cris du bébé.

