Un bateau de migrants découvert à Djomani : Des passagers secourus par la gendarmerie

Une découverte troublante a été faite aujourd’hui dans le village de Djomani, dans la région de Mboude. Un bateau transportant des passagers a été retrouvé sur les côtes, et certains d’entre eux ont réussi à rejoindre la terre ferme avant d’être pris en charge par les autorités locales, plus précisément la gendarmerie. Cependant, d’autres restent encore à bord du bateau, selon les témoignages recueillis sur place.

Il semble évident que ces individus sont des migrants qui cherchaient à se rendre à Mayotte, une destination prisée pour de nombreux migrants en quête d’une vie meilleure. Les raisons de leur fuite et leur parcours restent inconnus pour le moment, mais il est crucial de comprendre les défis et les risques auxquels ces personnes sont confrontées lorsqu’elles entreprennent de telles traversées périlleuses.

Pour en savoir plus sur cette découverte troublante et obtenir des informations complémentaires, nous vous invitons à visionner la vidéo ci-jointe. Les autorités locales travaillent actuellement à déterminer l’identité des migrants et à évaluer leur état de santé.

Nous restons attentifs à l’évolution de la situation et aux mesures prises pour assurer la sécurité et le bien-être des personnes impliquées.

ANTUF chaharane