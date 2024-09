« Un avocat dit disposer des preuves d’images que ce jeune militaire a été exécuté »

Réaction de Mohamed Daoud Kiki à propos du communiqué du Procureur de la République de Moroni sur le décès de M.Ahmed Abdou alias Fanoua qui a agressé à l’arme blanche et blessé le Président Azali.

Le communiqué du procureur de la République n apporte pas d’ autres éléments nouveaux ni convaincants que ceux qui ont été dits.

Donc, le parquet de Moroni ne répond pas aux multiples questions que l’ opinion nationale ou internationale se pose sur les circonstances du décès en detention de ce jeune gendarme, auteur de l agression, dont le chef de l État a été victime. D autant plus qu’ un éminent avocat du bureau de Moroni dit disposer des preuves d’images que ce jeune militaire a été exécuté et que son corps, a été aussitôt atrocement mutilés.

Nous allons donc saisir amnesty International pour une enquête internationale indépendante afin que la lumière soit faite sur les circonstances du décès de Fanou, quelques heures après son arrestation par la garde présidentielle.

Nous regrettons que, dans un pays musulman, une prière mortuaire a été interdite par les autorités. Nous appelons tous les partis politiques – toutes tendances confondues – (opposition et pouvoir) et les organisations de la société civile, pour l’organisation des grands rassemblements dans nos villes et villages pour une prière pour fanou, demander la transparence dans cette affaire, et condamner l’ agression d’un responsable politique dans notre pays.

Daoudou Abdullah Mohamed, ancien ministre de l’intérieur du président Azali Assoumani