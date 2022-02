Un autre crash évité de justesse à Ngazidja

R Komor a échappé belle !

Selon une passagère de R Komor, le vol de ce matin samedi 26 février 2022 en Provenance d’Anjouan et à destination de Moroni a échappé de justesse au pire. Cette femme qui nous a confirmé qu’elle était à bord de l’avion de R Komor, ainsi que les autres passagers ont rencontré des grosses difficultés ( mauvais temps) à l’entrée de l’île de Ngazidja c’est-à-dire au cours de l’atterrissage. Selon toujours cette source, tous les passagers pleuraient et priaient jusqu’à ce que les pilotes parviennent à atterrir et à frôler la piste de l’aéroport prince Saïd Ibrahim de Moroni Hahaya. Après avoir quitté l’avion, les Passagers ont appris la mauvaise nouvelle de disparition de l’autre avion de la compagnie aérienne AB aviation. Une question mérite d’être posée.

La rédaction d’Ortega Live a essayé d’entrer en contact avec un de copilote de cette compagnie, sans succès.

Pourquoi ce mauvais temps n’a pas été signalé par les services de météorologie de notre Pays…?

Ortega Abdou Hassani