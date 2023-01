Un ancien Directeur des Impôts appelé à prendre les manettes du management de l’AGID

Au terme du DÉCRET N° 23-006 / PR, du 09 janvier 2023, portant Nomination de, Monsieur DJAFFAR AHMED, Directeur Général de l’Administration Générale des Impôts et des Domaines (AGID), une cérémonie de remise des services techniques a eu lieu hier, le 12 janvier 2023, dans la salle de conférence du Ministère des Finances, du Budget et du Secteur Bancaire entre le Directeur sortant HAMADI MOHAMED SOIHIR et l’Administrateur Général entrant Monsieur DJAFFAR AHMED.

Une importante délégation de tous les niveaux a pris part à cet événement.

Les deux Directeurs des Impôts aussi bien que le Directeur de Cabinet du Ministre des Finances ont exprimé leurs remerciements au Président de la République, mais aussi à tous les Ex-Ministres qui leur ont permis d’exceller dans leurs missions respectives à nos jours.

Ils ont affirmé la volonté de mener à bien d’importants efforts de continuité, mais aussi de performances au sein de l’Administration fiscale comorienne.

Ils ont rappelé que les chantiers bâtis actuellement en matière d’informatisation et de digitalisation fiscale doivent être renforcés et accompagnés…

Ainsi, ils ont réitéré l’importance et le rôle des partenaires dans le soutien de ses chantiers pour une fiscalité adéquate et fructueuse.

Ils n’ont pas omis de souligner le rôle d’accompagnement des partenaires dans le renforcement des capacités des agents de l’AGID.

Le Directeur sortant HAMADI MOHAMED SOIHIR a souhaité bonne chance au nouveau Directeur général tout en lui souhaitant un succès continu dans ses nouvelles réformes.

Quant au nouveau Directeur, Monsieur DJAFFAR AHMED, la louange de Dieu était au-dessus de son discours.

Des remerciements à l’endroit du Président de la république aussi bien qu’au Ministre des Finances Monsieur Mze Abdou Mohamed Chanfiou qui part leur confiance lui a permis aujourd’hui de revenir sur le même poste après 20 ans.

Monsieur DJAFFAR AHMED, nouveau Directeur de l’AGID a profité de lancer un vibrant appel à tous les départements et services du Ministère des Finances à s’unir autour du même objectif et à réaliser les missions qui nécessitent plus d’efforts et de modernité.

Le nouveau Directeur a souligné l’importance de mobiliser les revenus internes dans le but de concrétiser les projets mis en place par le gouvernement.

Monsieur le Directeur DJAFFAR AHMED appelle à plus de responsabilités, et conseille les agents d’une gestion plus rigoureuse et plus sérieuse.

La cérémonie s’est clôturée par un mot de remerciement de la part du Dircab du Ministre des Finances qui a félicité le Directeur sortant HAMADI MOHAMED SOIHIR pour ses performances.

Il a donc rappelé l’efficacité technique mise en place par le Directeur qui a su pour la 1ʳᵉ fois dans l’histoire déplacée nos revenus fiscaux de 200 millions à 1 milliard.

Il a fait les éloges des compétences du nouveau Directeur DJAFFAR AHMED et lui a souhaité bonne chance. Le Directeur de Cabinet du Ministre de Finances nous donne de grands espoirs en veillant à ce qu’à l’avenir l’exercice de nos revenus sera couronné de succès avec l’arrivée de ce nouveau fiscaliste réputé.

Il a alors appelé tous les fonctionnaires de l’administration fiscale à s’associer à la nouvelle dynamique du DG, pour relever le niveau et répondre aux objectifs de la vision d’Emergence 2030.

Service de communication du MFBSB