Twamaya House et Mkadara Pistess s’accusent d’indélicatesse

Depuis quelques jours sur la toile, le Label Twamaya House accuse le gérant du restaurant La Forge, Mkadara Pistess, d’escroquerie. Un contrat a été «signé» entre les deux parties pour des showcases «tenus» ou qui «devaient être tenus» par des artistes du Label dirigé par le chanteur, auteur et compositeur Dadiposlim au restaurant La Forge à Tsingoni sur l’île comorienne de Mayotte. Selon ledit Label, le propriétaire du restaurant se serait volatilisé tout de suite après les prestations sans avoir versé le cachet convenu.



Des propos fermement démenti par Mkadara Pistess sur son compte Facebook.«Nous avons eu un accord avec le dénommé Mkadara Pistess gérant du restaurant La Forge pour une prestation supplémentaire dans son restaurant. Nos artistes ont scrupuleusement rempli leur part du contrat mais Mkadara Pistess s’est joué de nous et a disparu juste après la prestation de nos artistes avec les rentrées de la soirée sans verser les cachets des prestations», soutient le Label Twamaya House.



Depuis cette fâcheuse affaire, les deux parties se traitent de tous les noms d’oiseaux sur le web. Mkadara Pistess qualifie ces accusations de «calomnieuses et non fondées» et soutient avoir rempli sa part du contrat avec la prise en charge des billets, la restauration, l’hébergement et les cachets pour une date à son restaurant : «Le premier concert a été assuré correctement et conformément aux conditions établies, le cachet de cette prestation a été honoré. Par contre, la deuxième date n’a pas été honorée. L’artiste programmé a, en accord avec son staff, préféré annuler cette prestation au profit d’une prestation avec un autre établissement de Mamudzu. Le tout contre toute indication et avis défavorable de ma part. A partir du moment où la deuxième prestation à La forge n’a pas été honorée, le contrat devient automatiquement caduque», se défend Mkadara Pistess sur son compte Facebook.



Il considère, en outre, avoir été lésé dans la mesure où le public s’était rendu au showcase et pas l’artiste de Twamaya House.Mkadara Pistess, qui rappelle être «dans un pays de droit», laisserait, désormais, le soin à la justice «si nécessaire» de faire toute la lumière dans cette affaire.«Ni ma société ni ma personne n’ont vocation à pallier au manque de professionnalisme des uns et des autres. (…) Il est dommage et préjudiciable pour l’image des uns et des autres de porter des accusations sans fondement», martèle le gérant du restaurant La Forge d’un ton assuré.Après ce démenti de Mkadara Pistess, quelle va être la réaction du Label Twamaya?

Mahdawi Ben Ali Al-watwan