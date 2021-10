Turquie : Erdogan ordonne l’explusion de l’ambassadeur de France et de 9 autres

Le président turc reproche aux ambassadeurs en question d’avoir réclamé la libération de l’opposant Osman Kavala. Il estime qu’ils “doivent connaître et comprendre la Turquie”.

Le président turc Recep Tayyip Erdogan a annoncé samedi avoir ordonné l’expulsion, “au plus vite”, des dix ambassadeurs dont ceux de France, d’Allemagne et des Etats-Unis, qui ont réclamé la libération de l’opposant Osman Kavala.

“J’ai ordonné à notre ministre des Affaires étrangères de déclarer au plus vite ces dix ambassadeurs persona non grata”, a affirmé le chef de l’Etat lors d’un déplacement dans le centre de la Turquie, sans préciser la date à laquelle les diplomates devront partir.

Ces diplomates “doivent connaître et comprendre la Turquie”, a poursuivi Recep Tayyip Erdogan en les accusant “d’indécence”. “Ils devront quitter” le pays “s’ils ne le connaissent plus”, a-t-il ajouté. Mesure rare dans les relations internationales, déclarer “persona non grata” des diplomates ouvre la voie à leur expulsion ou leur rappel par leur propre pays.

