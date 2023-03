Trois frondeurs des Aéroports des Comores placés en détention provisoire

Trois employés des Aéroports des Comores ont été placés en détention provisoire à la prison de Moroni. Ibrahim Oumouri, Youssouf Abdou, et Ali Moindjie (Wallace) ont été arrêtés suite à la contestation du management de leur directeur général, surnommé Poutine par les employés.

Le personnel de l’aéroport a exprimé son mécontentement face à un management jugé toxique et qui bafoue leurs droits. Depuis hier, l’accès au bureau du directeur général est fermé, et les employés demandent son départ immédiat.

Le directeur général, Maamoune Chakira, a été nommé il y a plus de six mois, et depuis lors, il a sanctionné de nombreux employés. Les travailleurs de l’aéroport estiment que leur directeur général a une attitude autoritaire et abusive.

La situation est tendue, et la détention provisoire des trois frondeurs ne fait qu’exacerber les tensions. Cette arrestation de trois frondeurs des Aéroports des Comores risque d’enflammer encore davantage la situation et de susciter de nouvelles protestations. Les employés demandent également la libération immédiate des trois détenus et la mise en place d’une enquête indépendante pour faire toute la lumière sur cette affaire.