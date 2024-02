Triomphe des Eléphants : la Côte d’Ivoire renverse le Nigeria et s’empare de la CAN 2024

La finale de la Coupe d’Afrique des Nations (CAN) 2024, tenue le 11 février à Abidjan, s’est conclue par une victoire historique de la Côte d’Ivoire contre le Nigeria, couronnant ainsi les Eléphants champions d’Afrique pour la troisième fois dans leur histoire. Après un début de match difficile, où les Ivoiriens se sont retrouvés menés 1-0 en première mi-temps, l’équipe a fait preuve d’une résilience remarquable pour revenir dans le jeu.

En deuxième période, la Côte d’Ivoire a égalisé, insufflant un nouvel espoir parmi les joueurs et les supporters. C’est finalement grâce à un but décisif de Sébastien Haller que les Eléphants ont pris l’avantage, scellant le score à 2-1 et remportant la prestigieuse CAN 2024. Ce triomphe est le fruit d’un parcours exceptionnel marqué par des moments de tension et de brillance, reflétant la détermination et la qualité du football africain.

Le Nigeria, avec un palmarès impressionnant et une équipe expérimentée, avait ouvert le score, mettant la pression sur les hôtes dès les premières minutes. Cependant, la Côte d’Ivoire, soutenue par un public fervent et portée par la stratégie tactique de son entraîneur Emerse Faé, a su renverser la situation en sa faveur. Cette victoire n’est pas seulement le résultat d’une finale intense mais aussi le couronnement d’un tournoi où l’équipe a dû surmonter de nombreux obstacles, notamment après avoir été proche de l’élimination lors des phases de groupe.

Cette CAN 2024 restera dans les annales comme l’édition où la Côte d’Ivoire, contre toute attente et au terme d’une compétition pleine de rebondissements, a démontré son caractère, son talent et sa passion pour le football. Les Eléphants rejoignent ainsi l’élite du football africain, avec un palmarès qui comprend désormais trois titres de champions d’Afrique, consolidant leur place parmi les grandes nations du football sur le continent.

ANTUF Chaharane