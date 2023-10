Trio de virtuoses Comoriens s’envolent vers la finale de Nyora à Marseille

Les projecteurs sont braqués sur la scène musicale comorienne alors que les trois finalistes du concours de la musique Nyora sont désormais connus. Salam, la « force tranquille, » a ébloui le public et le jury en s’emparant de la première place. Kaïla, quant à elle, a une fois de plus assuré la deuxième place, grâce à l’admiration sans faille du jury. Enfin, Mkaliman complète le podium, démontrant qu’il mérite sa place parmi les meilleurs.

Salam a conquis les cœurs du public et du jury, obtenant respectivement des notes impressionnantes de 10 sur 10 et 9,08 sur 10. Son talent indéniable ne fait aucun doute, et elle est prête à représenter avec élégance la musique comorienne à Marseille, en France.

Kaïla, malgré une note modeste de 1,8 sur 10 du public, a été propulsée en finale grâce à une évaluation élogieuse de 9,42 sur 10 attribuée par un jury conquis. Cette pépite musicale a su charmer le trio de juges composé de Cheikh Mc, Soulayman Mzé Cheikh et Samra, et elle est prête à briller sur la scène internationale.

Quant à Mkaliman, il a bénéficié d’une évaluation équilibrée, recevant 5,05 sur 10 du public et 5,92 sur 10 du jury. Son parcours jusqu’à la finale démontre son talent musical solide et son attrait pour les deux audiences.

Le concours Nyora a été marqué par des rebondissements et des surprises, notamment le repêchage de Walid par le public, bien qu’il ait fini en dernière position derrière Rebella, Maïssa et Rachda, qui a pris la quatrième place avec une note globale de 5,48. Cela témoigne du niveau compétitif de cette édition.

Cette année, l’agence Tartib a apporté des nouveautés au concours, notamment des chats en direct, du Mregue et même l’inauguration d’un village Nyora. En partenariat avec Comores Telecom, ils ont également choisi de tenir la finale dans la ville de Marseille, en France, qui abrite une communauté comorienne dynamique. Cela promet d’être une finale mémorable, où ces trois talents comoriens auront l’opportunité de briller et de porter haut les couleurs de leur musique. Restez à l’écoute pour les dernières actualités sur cette compétition musicale captivante.

Misbah Said