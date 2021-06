Tribune: Anjouan est à nouveau désigné pour servir le dernier complot d’Azali

Tribune libre: MOUSTOIFA SAID CHEIKH fait terriblement peur à une dictature en fin de vie. Malheureusement, certains assoiffés de pouvoir ne réalisent pas ce moment historique, celui d’une diaspora qui s’est réveillée il y a deux ans et qui a su/pu gagner le cœur d’un homme patriote, charismatique et d’un passé teinté de bravoure et d’engagement.

Ce septuagénaire d’une si grande vision s’est résolu de libérer notre pays et surtout de mettre fin à un système politique qui ne doit pas survivre, objet de son combat depuis 1984.

Serein et patient, MOUSTOIFA SAID CHEIKH a su rester immaculé dans tout son combat malgré la traîtrise et la faim qui a poussé nombreux de ses camarades à rompre avec l’engagement du Front Démocratique.

AZALI a donc mis sur pied un plan machiavélique qu’il confia à DHOULKAMAL, celui-là même qui a fait tomber SAMBI dans la gueule du loup.

La peur au ventre, AZALI voudrait se rendre à Anjouan le Jeudi pour la création d’une force politique susceptible d’assurer sa sécurité notamment un mouvement politique, une sorte de CRC bis. Il croit ainsi pouvoir affaiblir le Gouvernement d’exil en poussant les anjouanais au refus du plan MOUSTOIFA.

J’appelle le FUDA et le NEM à très rapidement réagir s’ls ne veulent pas perdre toute crédibilité dans ce combat dont Anjouan brille par son inaction.

Côté diplomatique, AZALI tente de diaboliser MOUSTOIFA le taxant de communiste pro Russe. Quelle bêtise!

La victoire est deux pas. Le peuple est prêt, je suis convaincu.

Ben Ali.