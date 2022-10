Très mauvaise nouvelle pour le prédicateur et influenceur, Djibril

La répétition des scandales, les accusations récurrentes et l’interdiction d’entrée du territoire français, prédicateur, influenceur, Foundhi Djibril ont eu raison de la vie de couple de Djibril. Depuis son arrestation et son emprisonnement aux Comores, Djibril n’a pas pu se rendre à Marseille.

Djibril et sa femme ne sont plus ensemble selon notre source. Le couple s’est séparé selon la même source. Aujourd’hui Djibril, père de deux enfants mène sa vie dans les hôtels dans les pays arabes. Son ex femme mène sa vie à Marseille.

Une triste nouvelle pour ceux qui aiment Djibril.

