Très bonne nouvelle : les Comores entrent dans l’ère de la formation industrielle grâce à l’usine EGT, avec le soutien de la France

Une avancée majeure pour l’avenir industriel du pays. L’Entreprise Générale de Terrassement (EGT) a inauguré le mois dernier à Moroni Coulée un Centre de formation en usinage de pièces industrielles, marquant une étape clé pour l’insertion professionnelle des jeunes Comoriens dans le secteur industriel.

Ce projet ambitieux est le fruit d’un partenariat stratégique entre EGT, Komor Initiative, le Ministère de l’Éducation nationale et l’Agence française de développement (AFD) via Expertise France. Doté d’un budget de 100 000 euros, le centre accueille déjà 24 stagiaires, dont quatre femmes et une personne en situation de handicap, témoignant d’un engagement inclusif.

Un tremplin vers une industrie comorienne forte

La formation couvre quatre spécialités techniques : tournage, fraisage, soudure et production. Ces compétences ciblées répondent à un besoin urgent : structurer un marché industriel encore en construction et offrir aux jeunes des perspectives concrètes d’emploi et d’entrepreneuriat.

Lors de la cérémonie d’inauguration, Faharate Mahamoud, gérante d’EGT et vice-présidente du MODEC, a souligné l’importance de développer des compétences locales pour relancer l’industrie et l’artisanat comoriens. De son côté, Bruno Cambier, chef de projet Komor Initiative, a mis en avant les débouchés que cette formation offre aux jeunes et l’importance de renforcer les liens entre le monde de la formation et celui de l’industrie.

Une ambition nationale

Le chef de projet Usinage, Yann Salim Ali Amir, a guidé les visiteurs dans les ateliers flambant neufs, illustrant la vision d’un centre qui aspire à devenir une référence nationale en matière de formation technique. Un stagiaire, Assoumani Saandi, témoigne : « Cette formation est un véritable tremplin vers un avenir professionnel prometteur. »

Tous les partenaires ont exprimé leur volonté de pérenniser cette initiative, qui constitue une pierre angulaire du développement industriel des Comores. Une nouvelle ère s’ouvre pour la jeunesse comorienne, et elle est résolument tournée vers la compétence, l’innovation et l’emploi.

ANTUF Chaharane