Très bonne fête de l’Aid El Fitr à la diaspora

A tous les comoriens de la diaspora en particulier et tous les musulmans du monde en général, le RDDC et moi-même nous vous souhaitons une très bonne fête de l’Aid El Fitr . Que cette belle journée de fête soit l’occasion de vous réunir avec les vôtres et faire que vous passiez un agréable moment en famille ou entre amis.Qu’Allah accepte notre jeune, nos prières, nos invocations inch allah 🤲

Vive l’union des comores dans l’émergence à l’horizon 2030.

Fakihi Mradabi

Vice président du RDDC