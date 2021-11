Transports viande et poulet: Voici comment les comoriens subissent l’intoxication

Aux Comores le transport des cartons de poulet et de viande se fait dans des simples camions non réfrigérés. Les cartons de poulet et de viande se décongèlent et sont par la suite recongelés. Y a-t-il un lien avec l’explosion des différents maladies que beaucoup souffrent aux Comores ?

Le principe de la congélation et de la décongélation

Les aliments contiennent un certain nombre de bactéries qui se multiplient au fil du temps. La congélation ralentit la prolifération de bactéries, sans toutefois l’arrêter complètement.

Lors de la décongélation, les bactéries se réveillent et se multiplient encore plus que si l’aliment n’avait pas été congelé. C’est pourquoi, recongeler puis décongeler les aliments est très dangereux : ils sont généralement très contaminés, le risque d’intoxication étant alors accru.

Que faire alors ?

Recongeler de la viande décongelée

Il faut éviter absolument de recongeler de la viande décongelée car le risque d’intoxication est grand.

La seule façon de recongeler de la viande déjà décongelée est de la faire recuire à forte température au four, à la poêle, ou en mijoté mais pas au micro-ondes.

Toutefois, les qualités gustatives ne seront pas au rendez-vous. Plutôt que de cuire et recuire pour pouvoir congeler, mieux vaut donc essayer de viser juste au niveau des quantités.