Transport inter-îles : 24 millions de dollars pour le port de Bangoma

Les autorités tablent en ce moment sur un projet portant sur la connectivité inter-îles des Comores par la construction des petits ports à Hoani et à Chindini mais aussi par la réhabilitation du port de Bangoma et l’achat des vedettes rapides.

Un atelier de concertation sur le projet de connectivite inter-îles des Comores est tenu à la direction régionale de l’aménagement du territoire de Mohéli. Organisé par le ministère de transport maritime avec l’appui de la Banque mondiale, cet atelier consiste à sensibiliser les parties prenantes sur la faisabilité de ce projet. Toutes les parties prenantes du secteur maritime se sont mobilisées dans cet atelier cadre sur le projet de connectivité inter-îles des Comores.

Le gouvernement comorien s’est convenu avec la Banque mondiale à améliorer cette connectivité. Un projet qui se concentre, selon les intervenants, sur le développement de la capacité et la durabilité portuaire dans le secteur informel et formel à travers l’installation des infrastructures des ports primaires dont celui de Bangoma, et secondaires comme Chindi et Hoani dans le but de garantir la sécurité des passagers.

Selon le coordinateur Mohamed Madi Ahamada, ce projet a trois phases : la construction de ces mini-ports, celui de Bangoma mais aussi le renforcement des capacités institutionnelles et la cohésion sociale avec l’achat de bateaux rapides. À en croire ces techniciens, 40 millions de dollars sont investis dans ce projet dont 24 millions seront consacrés sur la construction du port de Bangoma. Et 5 millions de dollars vont être injectés dans l’achat des bateaux rapides pour les mêmes objectifs. L’on apprendra que le port de Bangoma sera construit en forme de « L », d’une longueur de 130m sur 120m de large avec des systèmes brise-vagues. « Les bateaux rapides auront la forme de V, afin de mieux résister à toute pression liées aux énergies des vagues », devait encore préciser Mohamed Madi Ahamada.

Riwad / LGDC