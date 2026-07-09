Russie–Comores : Moscou confirme l’ouverture de son ambassade à Moroni avant la fin de 2026

Les relations entre les Comores et la Russie s’apprêtent à franchir une nouvelle étape. Plus d’un demi-siècle après l’établissement de leurs relations diplomatiques, Moscou confirme l’ouverture de sa première ambassade à Moroni avant la fin de l’année 2026, un projet présenté comme un symbole du renforcement de la coopération entre les deux États.
Lors d’une conférence de presse organisée mardi 7 juillet au siège de l’agence Com-Russ, le chargé d’affaires par intérim de la Fédération de Russie aux Comores, Alexeï Buriak, a salué la qualité des relations bilatérales. Présent à Moroni à l’occasion des célébrations du 51ᵉ anniversaire de l’indépendance des Comores, le diplomate a adressé ses félicitations au peuple comorien avant de rappeler le soutien constant de son pays à la souveraineté de l’Union des Comores.
Au cœur de son intervention figurait l’ouverture prochaine de l’ambassade de Russie à Moroni. Jusqu’à présent, les relations diplomatiques étaient suivies depuis Antananarivo, à Madagascar. Selon Alexeï Buriak, le gouvernement russe a adopté, à la fin de l’année dernière, un décret autorisant cette implantation diplomatique. « L’ambassade de Russie à Moroni sera ouverte avant la fin de cette année 2026 », a-t-il assuré, précisant que les autorités comoriennes avaient déjà donné leur accord et que seules quelques formalités administratives restaient à finaliser du côté de Moscou.
Interrogé sur une éventuelle ouverture d’une ambassade comorienne en Russie, le diplomate a indiqué qu’aucune demande officielle n’avait, à ce jour, été transmise par les autorités comoriennes.
Au-delà du volet diplomatique, Moscou entend également renforcer sa coopération culturelle et éducative avec l’archipel. Alexeï Buriak a annoncé l’inauguration d’un deuxième centre d’études de la langue russe à Iconi, destiné à préparer les étudiants comoriens souhaitant poursuivre leurs études en Russie. Le diplomate a remercié la population d’Iconi ainsi que les responsables de l’organisation Com-Russ pour leur mobilisation, rappelant que la Fédération de Russie attribue chaque année une vingtaine de bourses d’études aux étudiants comoriens. Une initiative qui illustre la volonté des deux pays d’approfondir leurs échanges humains, culturels et académiques.
IBM
Réagissez à cet article