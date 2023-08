Tragédie aux jeux des Îles 2023 : Bousculade mortelle lors de la cérémonie d’ouverture

Le 25 août, une tragédie a secoué la cérémonie d’ouverture des 11ème Jeux des Iles de l’Océan Indien au stade Barea, à Antananarive, Madagascar. Un mouvement de foule soudain à l’une des entrées du stade a entraîné une bousculade dévastatrice. Le bilan provisoire fait état de douze morts et 80 blessés, dont dix dans un état grave. Les victimes ont été rapidement transportées à l’hôpital pour recevoir les soins nécessaires, et les forces de police ont été déployées sur les lieux. À l’intérieur du stade, la cérémonie se poursuivait, mais le président malgache, Andry Rajoelina, a demandé une minute de silence en hommage aux victimes. La cause exacte de cette bousculade reste à déterminer.

Saïd Hassan Oumouri