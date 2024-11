Tragédie à Ouzioini : Deux petites filles retrouvées mortes dans une voiture

La ville d’Ouzioini, dans la région de Mbadjini, est plongée dans le deuil suite à une tragédie survenue ce mercredi matin. Deux petites filles, âgées de 3 et 4 ans, ont été retrouvées mortes dans une voiture, enfermées à l’intérieur. Les premiers éléments de l’enquête suggèrent que leur décès pourrait être lié à un étouffement, bien que les causes exactes restent à confirmer.

Les deux enfants étaient scolarisées dans une école voisine et jouaient dans la cour durant la récréation. Cependant, après la pause, les enseignantes ont remarqué que les deux petites ne revenaient pas en classe. Immédiatement alertés, les enseignants et les élèves ont suspendu les cours et se sont mobilisés pour fouiller les alentours, cherchant désespérément les deux jeunes filles. Malheureusement, c’est dans une voiture stationnée non loin de l’établissement que les corps sans vie des enfants ont été découverts.

La police s’est rapidement rendue sur les lieux pour débuter les investigations. Les enquêteurs tentent de comprendre comment les enfants ont pu pénétrer dans un véhicule censé être fermé à clé et d’éclaircir les circonstances exactes de cette tragédie.

Saïd Hassan Oumouri