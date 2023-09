Trafic de visas Schengen aux Affaires étrangères : voici les principaux suspects

Un cadre du ministère des affaires étrangères répondant au nom de Nourdine Abdou Salim est arrêté par la police nationale pour trafic de visas Schengen. Il est en « garde à vue » au ministère de l’intérieur depuis mardi 12 septembre. Selon une source proche de l’enquête, il pourrait être déféré au parquet ce vendredi au terme d’une « garde à vue » de plus de 24h non autorisée par le procureur. Selon notre source, une deuxième personne impliquée a déjà fait l’objet de deux convocations pour auditions devant les enquêteurs du ministère de l’intérieur. Il s’agit de Mme Anlyati Djambae, secrétaire particulière du secrétaire général, un homme qui a mauvaise presse et qui voit l’étau se resserrer autour de lui. Les suspect faisaient passer leurs clients pour des employés du ministère des affaires étrangères et leur faisaient établir des passeports de service ou diplomatiques.



Les visas étaient donc facilement délivrés par l’ambassade de France à Moroni. Au ministère des affaires étrangères, seul le secrétariat général est habilité à traiter ce genre de dossier et le paraphe du secrétaire général est obligatoire. A défaut, le document de voyage ne serait plus valide. Difficile donc d’imaginer que le numéro un de l’administration ignorait qui était et qui n’était pas employé de son ministère. Il est désormais clair que Nourdine et Anlyati jouaient le rôle d’intermédiaire. Ce qui ne les absout point de leur culpabilité même si certaines hautes autorités civiles et militaires essaient d’étouffer l’affaire dans l’œuf. Difficile de sauver les deux suspects des griffes de l’impitoyable DNDPE.

Soibah Said