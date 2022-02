Trafic de lingots d’or – Yasser Assoumani: Les avocats demandent l’hospitalisation de «leur client malade »

“Nous attendons que la chambre d’accusation statue sur notre demande et cela ne nous empêche pas non plus de formuler une mise en liberté provisoire. L’une n’empêche pas l’autre”, a souligné l’un des avocats, Me Hadji Chabane.

Les auditions au fond des inculpés dans l’affaire du trafic illicite de lingots d’or ont pris fin le mardi dernier par la convocation des trois personnes dont Fardy Nourdine Abodo. Au total, 9 inculpés sur 11 (il y a eu deux extraditions de Pierre Stenny et Azaly Failaza Pachecco vers Madagascar), sont à tour de rôle passés au cabinet du juge d’instruction depuis le samedi 29 janvier pour paser de cette étape importante de la procédure.

«L’état de santé de notre client»

A l’issue de ces auditions au fond qui interviennent un peu plus de trois semaines après le placement sous mandat de dépôt des inculpés, les avocats de la défense pourront enfin saisir les juges d’instruction pour les demandes de mise en liberté provisoire.Au sujet de ces demandes de mise en liberté, Me Hadji Chabane, un des avocats qui assurent la défense de Yasser Assoumani, directeur général des aéroports des Comores (Adc), inculpé pour association d’une bande organisée et exportation sans déclaration des marchandises, a déclaré que les démarches pour la saisine du juge d’instruction à cette fin est en réflexion. “Nous sommes en train d’étudier tous les procès verbaux des auditions et examinons les différentes déclarations faites par les co-inculpés avant de formuler cette demande. Cependant, nous avons formulé une demande d’hospitalisation vue l’état de santé de notre client”.

Par rapport à la santé du détenu, l’avocat a précisé que cela se fait suite à une consultation médicale effectuée par le médecin de la Maison d’arrêt. “Après cette consultation, le médecin a décidé de l’hospitaliser au dispensaire de la prison, par conséquent, nous avons saisi le juge, malheureusement, notre demande a été rejetée et nous avons interjeté appel”, a confié l’avocat. Après le rejet de cette demande d’hospitalisation, les avocats du directeur général ont saisi la chambre d’accusation en vue d’espérer une réponse positive à leur doléance. Au terme de son intervention, Me Hadji Chabane a ajouté “nous attendons que la chambre d’accusation statue sur notre demande et cela ne nous empêche pas non plus de formuler une mise en liberté provisoire. L’une n’empêche pas l’autre”.

Rappelons que cette affaire de trafic de lingots d’or remonte au 28 décembre 2021 lors de l’interpellation de trois personnes dont deux de nationalité malgaches qui s’apprêtaient à embarquer à bord d’un jet privé à destination de Dubaï. A l’issue d’un contrôle, ces personnes avaient en leur possession 28 lingots d’or, soit 50,08 kg du métal jaune d’une valeur de 1,241 milliards de francs comoriens. Ces lingots d’or ont été saisis, une enquête est ouverte et 11 personnes sont poursuivies pour participation à un groupe criminel, contrebande, intéressé à la fraude, abus de fonction et complicité et corruption.

Après que le juge d’instruction ait ordonné le placement en détention provisoire de tous les inculpés, via un vol spécial, le ministre malgache de la justice s’est rendu à Moroni pour demander l’extradition des deux ressortissants malgaches. Ayant obtenu gain de cause, Imbiki Herilaza est rentré à la Grande Ile en compagnie de Pierre Stenny et Azaly Failaza Pachecco.

Mariata Moussa/ Alwatwan