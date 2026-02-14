Trafic de drogue : 14 kilos de chite saisis à l’aéroport international de Moroni-Hahaya

Une importante saisie de stupéfiants a été réalisée ce 14 février 2026 à l’aéroport international Aéroport international Prince Saïd Ibrahim. Selon un communiqué du Ministère de l’Intérieur, les services de la douane nationale, en collaboration avec la police aux frontières, ont procédé à l’arrestation d’une jeune femme comorienne pour importation illégale de drogue.
Au total, 150 plaquettes de chite, représentant 14 kilogrammes, ont été interceptées lors du contrôle. Les autorités saluent une opération « réussie », qui s’inscrit dans le cadre du renforcement des dispositifs de surveillance aux points d’entrée du territoire.
Cette intervention survient quelques jours après la clôture d’une formation dédiée à la lutte contre les stupéfiants aux frontières, organisée par le ministère. Pour les responsables sécuritaires, cette saisie illustre l’efficacité des nouvelles stratégies mises en place et la montée en compétence des agents affectés aux contrôles.
Le Ministère de l’Intérieur réaffirme sa détermination à intensifier la lutte contre le trafic de drogue, un fléau aux conséquences sociales et sanitaires lourdes. Les autorités appellent par ailleurs la population à faire preuve de vigilance et à collaborer avec les services compétents afin de préserver la sécurité collective et protéger la jeunesse contre les dangers liés aux stupéfiants.
IBM
Réagissez à cet article