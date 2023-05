Face à la dictature d’Azali, les Comores doivent régler leurs problèmes internes avant de réclamer Mayotte

Dans une récente vidéo, une dame originaire des Comores, vivant en France, a partagé ses réflexions sur la situation politique aux Comores et la question de Mayotte. Elle dénonce l’hypocrisie de ceux qui critiquent Mayotte pour avoir choisi de rester française, tout en ignorant les problèmes majeurs auxquels sont confrontées les trois autres îles comoriennes.

Selon elle, il est essentiel de s’attaquer aux problèmes d’électricité, d’eau et aux conditions de vie difficiles avant de contester le choix de Mayotte de rester française. Elle affirme qu’il est crucial de se concentrer sur la dictature d’Azali, qui sévit dans les trois îles, où des centaines de personnes sont emprisonnées arbitrairement, y compris l’ex-président Ahmed Mohamed Abdallah Sambi.

L’intervenante souligne que tant que les Comores ne résoudront pas leurs problèmes internes, leurs revendications sur Mayotte seront hypocrites. Il est nécessaire de balayer devant sa propre porte avant de s’intéresser à la situation chez le voisin.a

Sa vidéo malgré son apparente simplicité et porteur d’une vérité profonde.elle appelle à une prise de conscience et à un recentrage sur les enjeux majeurs aux Comores. Le peuple comorien doit d’abord lutter contre la dictature et améliorer ses conditions de vie avant de pouvoir réclamer légitimement le retour de Mayotte.

Saïd hassane Oumouri