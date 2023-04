Tentative de viol et d’assassinat déjouée: une jeune Comorienne partage son histoire sur les réseaux sociaux

Le 14 avril 2023, une jeune Comorienne populaire sur les réseaux sociaux, a révélé sur sa page une histoire terrifiante qui lui est arrivée. La jeune femme a été victime d’une tentative de viol et d’assassinat dans un taxi qu’elle avait emprunté pour rentrer chez elle.

Selon son témoignage, le chauffeur de taxi lui avait demandé de lui rendre service en acceptant de faire un détour par Itsandra pour récupérer un objet. La jeune femme, naïvement, a accepté sa requête. Ce jour-là, elle était seule dans la voiture avec le chauffeur.

Contre son gré, le taximan l’a conduite dans une zone isolée et non goudronnée. Malgré les protestations de la jeune femme, il a tenté de la violer en la menaçant avec un couteau.

Fort heureusement, la victime a réussi à s’échapper de la voiture et à courir jusqu’à trouver un groupe de personnes non loin de là. Ces dernières sont venues à son secours et ont tenté de retrouver le chauffeur de taxi, mais il avait déjà pris la fuite.

La police d’Itsandra est rapidement intervenue et a recueilli le témoignage de la jeune femme pour obtenir une description de l’agresseur. Elle a décrit l’homme comme étant d’origine anjouannaise, mesurant environ 1m80 et conduisant une voiture de marque Vitz.

Le lendemain, la police a contacté la jeune femme pour obtenir plus d’informations et a entamé des démarches pour récupérer les images des caméras de surveillance publiques. Les autorités poursuivent actuellement leur enquête pour retrouver le suspect et garantir la sécurité de la communauté.

Antuf chaharane