Telma se plaint de la cherté du loyer et la société va quitter les locaux dans quelques semaines.

Le 9 décembre dernier, Telma a fêté ces cinq ans depuis que la société s’est installée aux îles de la lune et les attentes placées en lui pour investir sont minces.La venue d’une telle entreprise de renommée au niveau régional et international était vu comme une bouffée d’oxygène car la société faisait rêver dans la mesure où on s’attendait tous à une révolution totale de la technologie aux comores. “On aurait aimé avoir aussi des investissements colossaux au niveau de la télécommunication dans le fait que le pays s’est doté de la fibre optique. Mais malheureusement ce n’est pas le cas. Une mauvaise connexion, énorme retard vis à vis de son rival car le 17 janvier dernier, Telma a lancé son 4.5 G sachant que Comores Télécom l’avait lancé en juillet 2018”, a regretté un client.

Depuis 2016 de l’arrivée de Telma aux Comores, la société siège dans l’immeuble de l’ancien vice-président Idi Nadhoim. On apprend que la société à la couleure jaune va quitter les lieux. Selon nos informations, Telma ne serait pas en mesure de payer le loyer car il serait tellement cher. Mais une autre source nous confirme que le propriétaire du bâtiment aurait dit à Telma de quitter ces locaux car la société aurait abîmée l’immeuble. En tout cas ceux qui ont eu la chance d’entrer dans ces locaux avant l’arrivée de la société et maintenant savent que Telma n’a rien changé à part la couleur jaune dans les murs. Le comble, ils n’ont pas été en mesure de changer les carrelages cassés dans certains endroits. Quelle dommage car ce sera aussi le deuxième déménagement après celui du telma shop à côté du foyer des femmes de Moroni.

Par contre selon notre source, Telma aurait déjà réservé un autre bâtiment à Kavu Kaivo dans la maison de Wadaane. Par conséquent, Comores Telecom va payer les frais car la société historique a une agence dans ce même bâtiment et on l’aurait fait savoir de quitter les lieux.

rappelons qu’il y a quelques mois, Telma a promis de construire une maison à hauteur de 20 millions francs comoriens à un client, une voiture à hauteur de 5 millions et 1 millions de francs offert à chaque jour pendant une vingtaine de jours au client. Tous cet argent aurait suffit à commencer un nouveau bâtiment.

Mais franchement, quand est-ce que Telma arrêtera de prendre le peuple comorien comme des cons? Le peuple attend beaucoup de choses de cet investisseur étranger. Va-t-il réussir à construire son propre siège ?