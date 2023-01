Télécommunication: Le nouveau Câble 2 Africa est arrivé aux Comores ce jeudi matin

En présence du ministre des télécommunications, du directeur général de la société de Comores Câbles et du directeur de Cabinet du Ministre des Finances, ces derniers ont assisté à l’atterrissage d’un nouveau Câble 2 Africa ce matin à la plage d’itsandra.

En effet, il s’agit d’un câble sous-marin le plus long du monde avec une longueur estimée à 45000 km avec une capacité de 500 GB qui va par ailleurs traverser plus de 46 ponts répartis en plus de 30 pays dans le continent africain, européen et asiatique.

C’est une opportunité pour les Comores car grâce à ce Câble, le pays se dotera d’abord d’une connexion à haute débit et ensuite un accès à une interconnection internationale plus large avec plus de rapidité et de sécurité.