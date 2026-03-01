Téhéran frappée : l’ancien président Mahmoud Ahmadinejad tué lors des bombardements

Les frappes américaines et israéliennes menées sur Téhéran ont provoqué un nouveau choc politique en Iran. Selon les médias d’État, l’ancien président Mahmoud Ahmadinejad a été tué lors des attaques qui ont visé plusieurs secteurs stratégiques de la capitale.
Âgé de 69 ans, Ahmadinejad avait dirigé l’Iran entre 2005 et 2013, période marquée par de fortes tensions diplomatiques autour du programme nucléaire iranien. Depuis la fin de son mandat, il vivait dans le quartier de Narmak, à l’est de Téhéran, une zone qui aurait été ciblée à plusieurs reprises dès le premier jour des bombardements.
Ces frappes ont également causé la mort du Guide suprême Ali Khamenei ainsi que de plusieurs hauts commandants militaires, selon les mêmes sources. La situation reste extrêmement tendue dans le pays, où les autorités promettent une riposte, tandis que la communauté internationale redoute une escalade majeure au Moyen-Orient.
