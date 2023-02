Takfine emprisonne une mère de famille et compromet l’avenir de son fils bachelier de 17 ans

Takfine, le propriétaire de la COSEP, a volé l’avenir d’un jeune bachelier de 17 ans en emprisonnant sa mère, Mme Sitti Arbabidine, sans procès ni papier judiciaire. Mme Sitti a refusé de céder sa maison pour rembourser l’argent que Fofana, son ex a détourné en vendant un terrain qui ne lui appartenait pas. Takfine a enfermé Mme Sitti en prison sans choix, la laissant moisir derrière les barreaux depuis neuf mois. Mme Sitti est une femme qui a trois enfants, âgés de 7, 9 et 17 ans.

Le fils aîné de 17 ans a obtenu son bac sans la présence de sa mère à ses côtés pour l’aider à préparer son entrée à l’université, compromettant son avenir. Cette situation scandaleuse a mis en lumière l’abus de pouvoir de Takfine et la complicité de la BFC Anjouan dans l’escroquerie de Fofana. Les autorités judiciaires doivent agir rapidement pour libérer Mme Sitti et punir ceux qui sont responsables de cette injustice. Les droits fondamentaux des citoyens doivent être respectés et protégés, sans exception.





D.A , journaliste investigation

