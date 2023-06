Succès Prometteur pour le Pionnier de la Culture de Pommes aux Comores, Ahmada Naifou.

Ahmada Naifou, un agriculteur innovant, a récemment fait l’expérience de la plantation de pommiers aux Comores, plus précisément dans la localité de Tsinimoipanga. Les résultats sont très encourageants, ouvrant la voie à un avenir prometteur pour cette culture dans la région.

La culture des pommiers, si elle est pratiquée en respectant les conditions climatiques spécifiques et en utilisant les techniques culturales appropriées, promet des rendements importants. Il est essentiel de maintenir un environnement de croissance optimal pour les pommiers. Ces arbres préfèrent les endroits ensoleillés, qui sont nécessaires pour assurer la floraison. De plus, ils apprécient la fraîcheur et l’humidité, conditions qui favorisent la décomposition des hormones responsables de la dormance.

La réussite de cette première expérience laisse présager des opportunités significatives pour l’agriculture aux Comores, en démontrant le potentiel de nouvelles cultures fruitières dans la région.

ANTUF chaharane