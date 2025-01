Le tirage au sort de la Coupe d’Afrique des Nations 2025, organisé à Rabat, a livré un choc inattendu pour le match d’ouverture : le Maroc, pays hôte et favori de la compétition, affrontera les Comores, une équipe déterminée à marquer les esprits. Prévu le 21 décembre prochain, ce match suscite déjà de nombreuses réactions, notamment du côté des sélectionneurs.

Pour Stefano Cusin, sélectionneur des Comores, le sort réservé à son équipe ne relève pas du hasard. « C’est Dieu qui l’a voulu comme ça, donc on accepte », a-t-il déclaré après le tirage. Loin d’être intimidé par l’ampleur de la tâche, il se montre enthousiaste : « C’est un grand honneur de jouer le match d’ouverture, dans un stade plein à craquer. Quand on est entraîneur, quand on est joueur, on vit pour ces moments-là. Donc je pense que c’est super. »

Walid Regragui, le sélectionneur des Lions de l’Atlas, assume pleinement le statut de favori. « On ira la chercher (la coupe), avec ou sans les personnes qui veulent qu’on la gagne. On est surmotivés », a-t-il affirmé. Cependant, il ne sous-estime pas les Comores : « C’est une équipe qui mérite sa place et qui va devoir vendre chèrement sa peau. On va les respecter comme il se doit. »

Ce duel entre le Maroc, favori de la compétition, et les Comores, souvent perçus comme des outsiders coriaces, promet une ouverture riche en intensité. Khalilou Fadiga, ancien international sénégalais, estime que cette rencontre reflète la beauté de la CAN : « Maroc-Comores va être intéressant à voir. C’est dans ces matchs que tout peut arriver. »

Alors que les projecteurs se tournent vers le 21 décembre, cette rencontre marquera le coup d’envoi d’une compétition qui s’annonce déjà mémorable.

ANTUF Chaharane