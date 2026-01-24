Sport électronique : une nouvelle présidente élue à la tête de la Fédération comorienne

L’e-sport comorien franchit une étape historique. Réunis à Oasis, à Moroni, les acteurs du jeu vidéo compétitif ont officiellement lancé la Comores E-sports Federation (CEF) à l’occasion de son assemblée constitutive. Un moment fondateur marqué par l’élection de Mouznat Djoumoi à la présidence de la nouvelle fédération.
Cette élection symbolise l’entrée de l’e-sport comorien dans une nouvelle ère. Mouznat Djoumoi n’est pas une figure inconnue du milieu : déjà membre du bureau exécutif de la Confédération africaine des sports électroniques, elle apporte à la CEF une légitimité continentale et une ouverture internationale. Son profil incarne une génération de dirigeants tournés vers la structuration, la reconnaissance institutionnelle et l’intégration de l’e-sport comorien dans les circuits africains et mondiaux.
La naissance de la fédération est aussi le fruit d’un travail de rassemblement. Kaissane Hassane, Secrétaire général du ministère de la Jeunesse, de l’Emploi, du Travail, des Sports, des Arts et de la Culture, a joué un rôle central dans ce processus. En facilitant le dialogue entre des acteurs parfois dispersés ou en désaccord, il a permis de créer les conditions d’un consensus durable. Son implication a été déterminante pour faire émerger une structure fédérale reconnue.
Parmi les figures clés du secteur, Nissad Salim Idarouss, président de la Comores Esports Association, s’impose comme l’un des piliers de cette nouvelle dynamique. Son soutien politique et stratégique a pesé dans l’élection de la nouvelle présidente. Acteur de terrain reconnu, il intègre le premier bureau exécutif de la fédération, assurant ainsi une continuité entre l’association fondatrice et la nouvelle instance fédérale.
Avec une présidente à dimension africaine, un relais institutionnel solide et des acteurs historiques du e-sport comorien impliqués dans la gouvernance, la Fédération comorienne d’e-sport démarre sur des bases structurées.
Au-delà de l’institution, la CEF porte une ambition plus large : faire de l’e-sport un levier d’expression, de créativité et d’opportunités pour la jeunesse comorienne. Dans un pays où le numérique occupe une place croissante, l’e-sport apparaît désormais comme un espace sérieux de développement, de compétences et de rayonnement international.
La création de la fédération marque ainsi plus qu’une organisation nouvelle : elle incarne l’espoir d’une jeunesse connectée, ambitieuse et prête à faire entendre sa voix sur la scène mondiale du sport électronique.
ANTUF Chaharane
