Soutien affirmé du Royaume-Uni au plan d’autonomie marocain pour le Sahara

Le Royaume-Uni a réaffirmé, ce dimanche à Rabat, son soutien explicite au plan d’autonomie présenté par le Maroc en 2007 comme « la base la plus crédible, viable et pragmatique » pour parvenir à une solution durable au différend régional autour du Sahara marocain.

Dans un communiqué conjoint signé par David Lammy, Secrétaire d’État britannique aux Affaires étrangères, et Nasser Bourita, ministre marocain des Affaires étrangères, Londres s’engage à agir conformément à cette position sur les plans bilatéral, régional et international. Le Royaume-Uni salue la dynamique actuelle menée sous le leadership de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, tout en soulignant l’importance stratégique de ce dossier pour la stabilité de l’Afrique du Nord et l’intégration régionale.

Le communiqué mentionne également que UK Export Finance pourrait soutenir des projets économiques au Sahara, dans le cadre d’un engagement global de 5 milliards de Livres Sterling destiné à accompagner le développement économique du Maroc.

Par ailleurs, le Royaume-Uni qualifie le Maroc de « porte d’entrée essentielle pour le développement socio-économique de l’Afrique », réaffirmant sa volonté de renforcer le partenariat stratégique entre les deux pays.

Sur le plan diplomatique, Londres et Rabat réitèrent leur attachement au processus onusien et leur soutien à l’envoyé personnel du Secrétaire général de l’ONU, Staffan de Mistura. Membre permanent du Conseil de sécurité, le Royaume-Uni se dit prêt à s’impliquer activement pour faire avancer ce dossier de longue date.

Cette prise de position s’inscrit dans une dynamique internationale croissante en faveur du plan d’autonomie marocain, confortant sa légitimité comme solution de compromis durable.

Misbah Said