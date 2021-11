Sonelec, plus de 700 clients ont payé des branchements depuis plusieurs moins sans suite

A l’heure où on se pose la question de savoir si dans certaines institutions publiques, il y a des pilotes à bord, il faut aborder la question de la Sonelec. Depuis un an au moins, elle est en rupture de stock en permanence. Si ce ne sont pas les compteurs, ce sont les disjoncteurs, les câbles, les connecteurs entre autres.

Aujourd’hui, plus de 700 clients qui auraient payé des demandes de branchement depuis plusieurs mois dorment dans le noir. La Sonelec est prompte a encaissé l’argent mais incapable d’honorer ses engagements vis à vis de ses clients. 700 personnes ayant payé ont des dossiers en souffrance. Ils n’ont même pas des numéros de compteurs. Si on devait additionner les quelques heureux qui ont vu leurs dossiers être attribués des numéros de compteurs, on peut facilement avoisiner les 1000 clients insatisfaits. Certains clients patientent depuis 6 mois. Les mieux lotis attendent depuis 3 mois. Pourtant, de temps en temps, quelques matériaux arrivent mais ils sont irrémédiablement réservés à ceux qui peuvent faire intervenir des « vestes ». Ceux qui ont les bras long. En attendant, le DG de la Sonelec prend part à un concours de mannequins à Dubaï.